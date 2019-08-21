كشفت التحريات في حادث تصادم أوتوبيس يقل فريق غزل المحلة لكرة القدم بـ3 سيارات على الطريق الزراعي السريع، أمام مدخل مجمع مواقف مدينة دمنهور، أن سبب وقوع الحادث قطع بسلك فرامل الأوتوبيس، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارات، وإصابة 4 أشخاص، فيما نجا اللاعبين والجهاز الفني والإداري من الحادث.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات وأوتوبيس يقل لاعبو فريق غزل المحلة، على الطريق الزراعي السريع، أمام مدخل مجمع مواقف مدينة دمنهور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين تصادم أوتوبيس رقم 7274 رحلات الغربية يحمل فريق غزل المحلة، مع مع سيارتين ملاكي أرقام "3459 م ب س"، و45817 م ط"، وأخرى نصف نقل رقم "2594 ب د ط".

وكشفت التحريات أن الفريق كان في طريقه إلى مدينة الإسكندرية، لإقامة معسكر كروي بالأكاديمية البحرية.