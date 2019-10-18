جددت نيابة مصر القديمة حبس عاطل لمدة 15 يوماً بتهمة اغتصاب طفل فى دار أيتام بمصر القديمة، وأحالت النيابة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعى؛ لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان صحة تعرضه لاعتداءات جنسية من عدمه، كما قررت إحالة المتهم إلى الطب الشرعى؛ للتأكد مما إذا كان يتعاطى المخدرات أم لا.

وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغاً من إحدى مدرسات جمعية أهلية لرعاية الأيتام بتعرض أحد الأطفال للاغتصاب على يد شخص خارج الجمعية، وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة فى محيط الحادث، ووصف الطفل للمتهم، تم الوصول إليه وضبطه، وتحرير محضر بالواقعة.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل خروج الطفل من الدار لشراء بعض احتياجاته الشخصية، واعترض طريقه واستدرجه معه إلى مكان خالٍ من المارة، وأخرج سلاحاً أبيض «سكين»، وهدد به الضحية واعتدى عليه.

وكشف الطفل عن تفاصيل الواقعة، حيث توجه فى اليوم التالى إلى المدرسة الخاصة بالجمعية الأهلية، وروى لمدرسته ما حدث معه، ووصف لها المتهم، وأرشدها عن مكان الحادث، فتوجهت بدورها إلى قسم شرطة مصر القديمة، وحررت محضراً بالحادث.