لقي أكثر من عشرين حوثيًا مصرعهم، إضافة إلى إصابة عدد آخر، في انفجار شديد، اليوم، بإحدى البنايات التي تتخذها الميليشيات مخزنا للألغام والذخائر والأسلحة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة غرب اليمن، وقال الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة - في بيان نقلته قناة العربية الإخبارية - بأن الانفجار وقع في إحدى البنايات السكنية التي يتخذها الحوثيون مخزناً للأسلحة والذخائر وتقع في الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات بشارع الخمسين.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن الانفجار تسبب في حالة رعب للأطفال والنساء في عموم المدينة، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي بتكديس الأسلحة والمتفجرات في الأحياء السكنية في إصرار على استهداف حياة المدنيين.

ويأتي ذلك بعد أيام من انفجار مماثل لمخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في حي سكني بمديرية حيس جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين حوثيين، وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة، وتدمير المنزل بالكامل وثلاثة منازل مجاورة له.

وتتعمد ميليشيات الحوثي تخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في المناطق المأهولة بالسكان غير آبهة بالأخطار التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم جراء انفجارات تلك المخازن.