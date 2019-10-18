افتتح وزير الشباب والرياضة واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح صالة نادي مطروح الرياضي بتكلفة 4 مليون جنيه، في إطار دعم المنظومة الرياضية بالمحافظة.

كما شهد وزير الشباب والرياضة افتتاح مركز شباب غوط رباح بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 975 ألف جنيه، وتفقد الوزير ومركز الشباب من الداخل وصالات الألعاب.

وأشاد الوزير بتدعيم محافظ مطروح لفرش وأثاث مراكز الشباب، كما قرر وزير الشباب والرياضة سرعة العمل على تلبية مطلب تنجيل ملعب كرة القدم بمركز شباب غوط رباح بمرسى مطروح.

كما وافق وزير الشباب والرياضة خلال زيارته على دراسة مطلب المحافظة، بشأن استغلال القرية الأوليمبية بمنطقة الكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح، وإعادة افتتاحها واستغلالها من أجل شباب المحافظة والفرق والأندية الرياضية بمطروح، بما تشمله من ملاعب وصالة مغطاة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومحافظة مطروح، في إطار خطوات الوزارة لإقامة عدد من الاستادات والملاعب في عدد من المحافظات.

وأكد محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بتطوير قطاع الشباب والرياضة حتى أقصى المناطق لتصل إلى سيوة وتطوير6 ملاعب مع تقديم الشكر لوزارة الشباب على دعمها المتواصل للمحافظة.

وحضر الافتتاحات المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة ونواب البرلمان وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.