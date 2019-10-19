مُحاضر بجامعة كتالونيا: إضراب عام بالإقليم.. ومواجهات بين الأمن والشعب

قال محمد الرزاز، أستاذ تراث حوض البحر المتوسط بجامعة كتالونيا، إن الإقليم شهد إضراب عام الجمعة واتجهت كثير من الحشود إلى مدينة برشلونة، ما أصاب المدينة بالشلل على مستوى الحركة في وسط البلد، ما تسبب في إغلاق شوارع كثيرة.

وأضاف الزاز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن كتالونيا شهدت كثير من المواجهات بين قوات الأمن والمواطنين، لافتًا أن أغلب المواجهات العنيفة جرت في منطقة محددة بوسط البلد.

وأشار إلى أنه جرى تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كانت تجمع برشلونة وريال مدريد، 26 أكتوبر الجاري، بعدما اتفق الناديين على خوضها 18 ديسمبر، في نهاية العام الجاري.