وفد من "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على "التلميذة المحبوسة"

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها اطمأنت على الطفلة "هيام عصام أبو الرجالة"، الطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمة، التي حُبست داخل المدرسة لأكثر من ساعة ونصف.

وأضافت كشك، في بيان لها، أنه سيتم محاسبة كل مقصر في عمله بالمدرسة، لعدم تأكدهم من انصراف جميع الطلاب من المدرسة، وعدم وجود تلاميذ داخل الفصول، مؤكدة أنه جرى استبعاد مدير المدرسة وسيتم إجراء تحقيق عاجل مع كل المسؤولين.

وأرسلت وفداً مكون من خيرت محي الدين، مدير إدارة الحامول التعليمية، وياسر البرجي وكيل الإدارة، وعباس عبدالسميع عضو في المتابعة، ومصباح عيدالله مسؤول أمن الإدارة، وجمال العجيزي من نقابة المعلمين، للاطمئنان على الطفلة داخل منزلها.