محامي راجح يتراجع عن تمثيله أمام القضاء: عرفت التفاصيل كاملة من أبنائي وتعاطفت مع البنا

قال محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ"شهيد الشهامة"، إنه قرر عدم الدفاع عن المتهم في القضية، لافتا أنه لم يحضر بنفسه أي تحقيق مع راجح، إذ كان يحضر أحد المحامين العاملين لديه بالمكتب، وهو لا يذهب للمحكمة كثيرًا بحكم السن.

وأضاف الحسيني لـ"الوطن"، أنه ووالد راجح جيران في مدينة تلا، ومنذ وقوع الحادث لجأ له ليقبل القضية بحكم "الجيرة"، موضحًا أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الكاملة لها، ولم يكن يعلم أن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام.

وأوضح أن أبنائه يعرفون المرحوم محمود البنا، ونقلوا له صورة كاملة عن الحادث وتفاصيله وما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات القصاص من راجح وأصدقائه، لافتًا أنه لا ينكر تعاطفه مع المتهم محمود البنا بعد معرفة تفاصيل الحادث وما حدث معه.

وأشار إلى أنه لا يرضى أبدًا أن يكون من أبناء مدينة تلا، ويترافع عن متهم في هذه القضية بعد معرفته بالتفاصيل الكاملة، مناشدًا في نفس الوقت محاميي محمود البنا أن يوضحون الحقائق كاملة عن سن محمد راجح، وألا يرفعوا سقف التوقعات والطموحات لدى متابعي القضية وأسرة البنا، بالحصول على حكم بإعدام قاتليه.

كان النائب العام أحال المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.