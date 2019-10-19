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مخرج "التضامن" الفائز بمهرجان الإسكندرية: الجائزة تكليل لجهود الوزارة

مخرج "التضامن" الفائز بمهرجان الإسكندرية: الجائزة تكليل لجهود الوزارة

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