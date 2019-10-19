قال المهندس كميل حليم، رجل الأعمال المصري في شيكاغو الأمريكية، إن مؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته الخامسة كان أكثر من رائع، متابعا: "أنا صعقت لما شوفت التطور المصري والتقدم اللي حصل في السنين اللي فاتت".

وأضاف "حليم"، خلال استضافته ببرنامج "مصر في أسبوع" والمذاع على فضائية "TEN"، أن هناك كثير من الأعمال التي على المستثمرين البدء بها في مصر، متابعا: "في شغل كتير للمستثمرين متقدرش الحكومة تعمله".

وأوضح أنه بات من الضروري على المصريين المقيمين في الخارج أن يسعوا جاهدين لمساعدة مصر لركب الحضارة والتقدم من خلال مشروعاتهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن أغلب الأطباء في المستشفيات الأمريكية مصريين، "فيه قوة جامدة لمصر برة مصر، والمؤتمر علمنا إن إحنا لازم نبص تاني لمصر"، متابعا: "الروح في المؤتمر من كل المشاركين كانت نعمل إيه علشان نساعد مصر".