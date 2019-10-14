تكثف أجهزة الأمن والبحث الجنائي في بنها، جهودها لكشف واقعة العثور على جثة رجل أعمال مقتولا داخل شقته ببرج خاص يمتلكه على إثر ضربه بآلة حادة علي الرأس.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث، ورفع البصمات وكلفت أجهزة الأمن بتحديد مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي مفتش المباحث، بورود بلاغ لمركز شرطة بنها بالعثور علي جثة رجل أعمال يدعى "راشد.ع.ر" مقتولا داخل شقته بقرية بطا. شكل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، ودلت التحريات أن المجني عليه يقيم في شقته بمفرده ببرج يمتلكه وتخطى عمره الخمسين عاما، ويعمل في مجال التسفير للخارج وله علاقات متشعبة.

جرى نقل الجثة للمشرحة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث من خلال فحص علاقات المجني عليه، وأخر رؤية له مع أي شخص، بجانب التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث للتوصل لأي معلومات تقود لكشف الجاني وتحديده.