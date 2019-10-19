قال الشاعر الدكتور مصطفى رجب، إن الشعر "الحلمنتيشي" قادر على إخراج ما فى داخل الإنسان من مشاعر، لافتا أن ظهور هذا النوع من الشعر على يد حسين شفيق المصري وبيرم التونسي، كان لمناهضة الاحتلال البريطاني ومحاربة الفساد الأخلاقي والسلوكي.

وأضاف "رجب"، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة TeN، أن الشاعر الكبير حسين شفيق المصرى، المعروف بـ"فارس الحلمنتيشي" لم يكن يعرف معنى الكلمة حين أطلقها لكنها "جت معاه كده" على حد وصفه، لافتا أن الشعر "الحلمنتيشي" يقوم فى الأساس على جعل العامية وكأنها فصحى، ما يعطى له طابع ساخر.

وأوضح أنه بدأ كتابة الشعر منذ كان فى الصف الأول الإعدادى، وكان منذ الصغر يعشق كتابات طه حسين، موكدا أنه تأثر بكتب الأيام، وشوقى وحافظ، وكان لمدرسه فى تلك المرحلة العمرية الفضل فى حبه لطه حسين.