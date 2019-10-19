ليلى سيدهم: مصر مبهرة جدا.. ونسعى للترويج السياحي في أمريكا

قالت المهندسة ليلي سيدهم، مؤسسة حضانات لرعاية الأطفال ودعم الأمهات في أمريكا، إن مصر تسير على الطريق الصحيح في إطار التنمية الحقيقية للدولة، موضحة: "اتفرجنا وسافرنا كتير ومش بننبهر بسهولة.. بس مصر مبهرة جدا".

وأضافت "سيدهم"، خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن المناطق السكنية الجديدة التي يتم بناءها في مصر والمزودة بالخدمات والترفيه، تدفع مصر إلى الطريق الصحيح ومستقبل جيد نحو الاستثمار".

وأشارت إلى أن ما تطمح إلى إنشاءه في مصر هي الدعاية الصحيحة للأماكن الأثرية المصرية، حيث أن مصر تملك السلعة الجيدة جدا ولكن ينقصها التسويق الجيد، متابعة: "مصر فيها كل حاجة وأجمل استثمار أننا نجيب السائح في مصر، ومشروعنا جذب السياح الأمريكان إلى مصر، وهما بيعشقوا مصر".