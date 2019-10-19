خبير شبكات دولي: العلمين الجديد مؤهلة لتصبح مدينة تكنولوجية عالمية

أكد الدكتور تامر هدايت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في إدارة وتطوير الشبكات في أمريكا الشمالية، أن تطوير البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر سيوفر فرص واعدة للاستثمار في جميع المجالات.

وأضاف "هدايت"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن ما يجري تنفيذه في مصر حاليا هو ذاته ما يتم تنفيذه في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الوقت الراهن، موضحا أن مدينة العلمين الجديد سيدث فيها ربط تكنولوجي على أعلى مستوى، ما يؤهلها لتكون مدينة تكنولوجية على طراز منافس للمدن في أمريكا.

وأشار إلى أنه أخذ مصر كقاعدة لاختراق الشرق الأوسط وأفريقيا وبدأ تنفيذ برنامجه في مصر ومن ثم الإمارات والأردن والمملكة العربية السعودية وكينيا، متابعا: "المهندسين المصريين في قمة الذكاء وما ينقصهم حجم المشروعات التي يقومون بالعمل فيها، وإحنا عندنا فرصة ذهبية أننا بنبني من جديد ولازم نستخدمها صح".