قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر ما زالت تعيش في أجواء احتفالات ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الانتصار غير التاريخ ولم تكن النظرة إليه بكونه انتصار لمصر والعرب على إسرائيل، بل انتصار للعالم أجمع على إسرائيل، موضحا أن إسرائيل كانت قبل الحرب دولة معادية لمصر والدول العربية، إلا أن الحرب واتفاقية السلام التي تبعتها حولتها لدولة كباقي الدول التي لديها علاقات مع مصر.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تكن تتوقع أن تسن مصؤ حربا عليها، وكذلك الكهنة السياسيين الكبار بها، حتى حدثت المفاجئة التي أذهلت العالم وأظهرت للعالم أن العرب يمتلكون إرادتهم باتحادهم، بعدما قبل جميع رؤساء الدول العربية بالقيام بدورهم وفق الخطة التي وضعها "السادات" للحرب.