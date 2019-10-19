تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 19 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزارة الشباب والرياضة تنظم حفلا لتخرج الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية

تنظم وزارة الشباب والرياضة، حفلا لتخرج الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وللجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للاهتمام بالدول الإفريقية.

المحكمة الدستورية العليا تحتفل بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري

تحتفل المحكمة الدستورية العليا، بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، وذلك بمشاركة 48 محكمة دستورية ومحكمة عليا من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

نظر طعن عبد المنعم أبوالفتوح لإدراجه على قوائم الشخصيات الإرهابية

تستكمل محكمة النقض، نظر الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله وآخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية.

وزارة الآثار تعلن تفاصيل اكتشاف توابيت الملونة والمومياوات بالأقصر

تعلن وزارة الآثار تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، الذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي أُعلِن عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وزير القوى العاملة يشارك في الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

يشارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقادها بالقاهرة.

حفل توزيع جوائز البحث العلمي بمجال تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة الإسكندرية

تستضيف كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية حفل توزيع جوائز البحث العلمي بمجال تكنولوجيا التصنيع الغذائي وتحسين جودة الغذاء في مصر لعام 2019.

بدء فعاليات المؤتمر الدوري لمكتبات مصر العامة بمحافظة الأقصر

تستضيف محافظة الأقصر، فعاليات المؤتمر الدوري لمكتبات مصر العامة، تحت عنوان (دور مكتبات مصر العامة في عملية التنمية المستدامة).

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بدار الأوبرا

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، بالتعاون مع معهد "جوتة" بالقاهرة، حفلا موسيقيا، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين تنظم حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين

تنظم لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين، في السادسة مساء، بمسرح النقابة.

تنظيم قافلة طبية بوحدة الشروق الصحية بالمدامود بالأقصر

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية بوحدة الشروق الصحية بالمدامود بمركز ومدينة الزينية.

عرض مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية بقاعة سينما الهناجر

يعرض نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة، مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا.

إنطلاق مبادرة "السمعيات لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة" ببني سويف

تنطلق بمحافظة بني سويف مبادرة "السمعيات لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة" ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية .

اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعقد اجتماع طارئ

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماع طارئ للرد على بيان الأهلي.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

يلتقي فريقا الزمالك والمقاولون العرب، في الثامنة مساء، على ملعب بتروسبورت، وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم

يلتقي فريقا ايفرتون ووستهام يونايتد، في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا تشيلسي ونيوكاسل، وفريقا بورنموث ونورويتش سيتي، وفريقا ليستر سيتي وبيرنلي، توتنهام هوتسبر وواتفورد، وفريقا استون فيلا وبرايتون، وفريقا ولفرهامبتون وساوثهامبتون، في الرابعة عصرا، فيما يلتقي فريقا كريستال بالاس ومانشستر سيتي، في السادسة والنصف مساء، في إطار الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم

يلتقي فريقا إيبار وبرشلونة، في الواحدة ظهرا، كما يلتقي فريقا اتلتيكو مدريد وفالنسيا ، في الرابعة عصرا، فيما يلتقي فريقا خيتافي وديبورتيفو ليجانيس، في السادسة والنصف مساء، وماريوكا وريال مدريد، في التاسعة مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم

يلتقي فريقا لاتسيو واتالانتا، في الثالثة عصرا ، كما يلتقي فريقا نابولي وهيلاس فيرونا، في السادسة مساء، فيما يلتقي فريقا يوفنتوس وبولونيا، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم.