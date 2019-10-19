صرحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من هذا الأسبوع سيكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة، خاصة من منتصف الأسبوع حيث تصل درجات الحرارة إلى 28 درجة، على أن يسود جو من عدم الاستقرار.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا الأسبوع أيضا سيشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وقد تصل إلى القاهرة وذلك لأول مرة في فصل الخريف.

وتابعت، أن الرياح تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.