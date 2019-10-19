وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، مع نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إيما نافارو على اتفاقية تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس بقيمة 20 مليون دينار "الدولار يعادل نحو 2.81 دينار تونسي".

وذكرت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، في بيان اليوم، أن هذا البرنامج سيتيح تشكيل إطار تدخل مخصص لإعادة تأهيل المراكز الحيوية القديمة في تونس "البلدات القديمة والأحياء الأوروبية القديمة وغيرها"، وتسهيل مواكبة هذه المناطق الحضرية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.

وأضافت الوزارة التونسية، أن الجانبين استعرضا أيضا، خلال مباحثاتهما على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، التعاون المالي بين تونس والبنك، والذي شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الممنوحة لتونس خلال الفترة 2019 - 2016 704 ملايين يورو، ما مكن من تمويل 8 مشروعات تنموية في قطاعات النقل والبنية التحتية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالي البيئة والطاقة.

كما تطرق النقاش إلى المشروعات المزمع تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع ما يبديه البنك الأوروبي للاستثمار من استعداد دائم؛ لدعم تونس في إنجاز برامجها ومشروعاتها التنموية.