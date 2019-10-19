تزور لجنة من الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، يرافقها لجنة مكبرة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ولجنة أخرى من إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام كفرالشيخ، الطفلة هيام عصام أبو الرجالة، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية، والتي حُبست داخل مدرستها لأكثر من ساعة ونصف، وأُغلقت الأبواب عليها.

وقال مصدر فس تصريح خاص لـ "الوطن"، إن اللجان التي تزور الطفلة حاليا، يرافقها طبيب نفسي، وأخصائية اجتماعية، هدفها التخفيف ومحو الآثار النفسية التي ترتبت على الحادث، فضلاً عن الاستماع لأقوال الطفلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد استبعاد مدير المدرسة، وعدداً من العاملين بها، فضلاً عن توجيهات وزير التربية والتعليم، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بسرعة تقديم الدعم النفسي اللازم للطفلة لمحو الآثار النفسية بها، وإعادتها لمدرستها بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بالوصول للحقيقة كاملة دون ضغوط على الطفلة وأهلها، وتهدأتها أولا، ومعرفة ماهية حدوث ضغوط عليها من قبل مسئولين، قائلاً: "كلنا جايين ندعم البنت ونقولها إحنا معاكي ياهيام، وحقك هيرجع".

من جانبه قال عصام أبو الرجالة، والد الطفلة، لـ "الوطن"، إنه في طريقه لنيابة الحامول، حيث جرى استدعاءه من قبل النيابة لسؤاله عما حدث على خلفية البلاغ الذي تقدم به عادل عبدالحي البانوبي، الذي أنقذ الطفلة بعد صراخها، مشيراً إلى أنه لن يتنازل عن حق ابنته.

وكانت الطفلة ظلت محبوسة داخل مدرستها لأكثر من ساعة ونصف حتى أنقذها أحد المارة، ودخلت في نوبة من البكاء، على إثرها انتشرت صوراً لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي محبوسة وتبكي، ونشرت "الوطن" قصتها حتى أصدرت الجهات التنفيذية المختلفة قرارات بشان الواقعة.