بعد مرور 4 أيام، كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيقة مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، لغز قتل سائق توك توك بـ 8 طعنات في شارع مكة بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور.

وتوصلت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين وأنهما قتلا الضحية لسرقته وهربا إلى المنيا بمساعدة والدهما للعمل على التوك توك، وتمكنت القوات تحت قيادة اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط المتهمين، وإعادة التوك توك المسروق.

جثة الضحية ملقاه في الشارع وبها 8 طعنات بالظهر والرقبة والبطن

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت مع الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء الماضي بورود بلاغا لقسم شرطة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة شاب مقتول ومقلى في الشارع.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، وقسم شرطة بولاق الدكرور، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق، والرائد أيمن السكوري معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص يدعى "باسم" 45 سنة سائق توك توك ومقيم زنين به عدد 8 طعنات بالظهر والرقبة والبطن، وتبين سرقة التوك توك الذي يعمل عليه.

وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة ومعاينة النيابة العامة، شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير المباحث، فريق بحث لضبط المتهمين، وبدأت بفحص المشتبه فيهم، وتفريغ الكاميرات، وتتبع خط سير المجني عليه، ومناقشة الشهود، توصلت التحريات من خلال الفحص والتحري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عمرو" 19 سنة سائق توك توك ومقيم كفر طهرمس واصلا من سمالوط المنيا، وشقيقه "أشرف" 16 سنة، وأنهما قتلا الضحية، وفرا هاربين بمساعدة والدهما إلى المنيا.

الشقيقات يعترفان بقتل السائق وإلقاء جثته في الشارع

تم استئذان النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما في المنيا واعترفا بارتكاب الواقعة.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهم الأول اعترف بتفاصيل الواقعة وجاءت كالتالي: "أن أقر بقتل الضحية لكي أكون نفسي، قمت باستدراج الضحية أنا وشقيقي وبالفعل ركبتا مع المجني عليه التوك توك الساعة 3 الفجر وقتلناه ورمينا جثته في الشارع، وخدنا التوك توك إلى والدنا الذي ساعدنا على الهرب، مستقلين سيارة ربع نقل، إلى المنيا".

وأكد المتهم الثاني ما جاء على لسان المتهم الأول، وأيضا الأب أقر بمساعدة أبنائه على الهرب، وتم التحفظ على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.