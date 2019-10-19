أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهاء أعمال إصلاح ماسورة مياه قطر 200 م، بعد انفجارها أمام مسجد مصطفى محمود، وعودة المياه بعد انقطاعها إلى جميع المناطق المحيطة بميدان مصطفى محمود وشارع "الثمار" بالتقاطع مع جامعة الدول العربية وشارع الثورة وسليمان أباظة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

عودة المياه لجميع المناطق المحيطة بعد انقطاعها.. وحركة السير طبيعية

وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنَّ أجهزة الشركة تحركت فور تلقي بلاغ بانفجار الماسور من خلال الخط الساخن التابع للشركة، لافتًا إلى أنَّ عملية الإصلاح للماسورة شهدت تغيير 6 أمتار و2 "أفيز",

بدوره، أكّد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، أنَّه جرى إخطار غرفة عمليات محافظه الجيزة، بالتنسيق مع حي العجوزة وهيئة النظافة ومرفق المياه لشفط المياه لتيسير حركه المرور.