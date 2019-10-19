أناب اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، بحضور احتفالات دول الكومنولث الذكرى الـ77 لمعركة العلمين إبان الحرب العالمية الثانية، ووضع إكليل الزهور، وذلك بمقابرالكومنولث واليونانية.

وبدأت الاحتفالات داخل مقابر الكومنولث، اليوم السبت، بالموسيقى والترانيم في حضور ومشاركة لفيف من السفراء وممثلي الدول الأجنبية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، وبعض أسر الضحايا والمحاربين القدامى.

من ناحية أخرى أكد رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة العلمين، أن المدينة تزينت مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل لاستقبال ضيوف محافظة مطروح من سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وأقارب وأحفاد ضحايا تلك معركة العلمين الشهيرة، والتي دارت رحاها عام 1942 بين دول الحلفاء والمحور على أرض مدينة العلمين.