يجهز حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة في الوقت الحالي، لإطلاق المرحلة الأخيرة من مبادرة "الوفد مع المرأة" في عدد من محافظات الصعيد، في النصف الأول من نوفمبر المقبل، بهدف دعم السيدات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

وقال ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، إنّ الوفد يجهز لاجتماع تحضيري لإطلاق أخر مرحلة في المبادرة، بعد إطلاق مرحلتها الأولى من محافظة الغربية، والثانية في محافظة بورسعيد.

الهضيبي: المرحلة الأخيرة للمبادرة تضم 8 محافظات

وأضاف الهضيبي لـ"الوطن" أنّ الاجتماع سيكون السبت المقبل برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد، وبحضور رؤساء وسكرتيري عموم لجان محافظات الوجه القبلي، وعدد من نواب الحزب وأعضاء هيئته العليا.

وتابع أنّ اللجنة التنسيقية لمبادرة "الوفد مع المرأة" اتفقت على إطلاق المرحلة الأخيرة للمبادرة في محافظة أسيوط بداية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنّ المحطة الأخيرة للمبادرة تضم محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

أبوشقة: نهدف لحل مشكلات السيدات وتفعيل دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

من جانبها، أكدت أميرة أبوشقة منسق عام المبادرة لـ"الوطن" أنّ الحزب يهدف من المبادرة لحل مشكلات السيدات في المحافظات، وتفعيل دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ودعمهن في كل المجالات.

وأضافت أبوشقة أنّ المبادرة حققت نجاحا كبيرا في مرحلتيها الأولى في الغربية والثانية في بور سعيد، ويتم إطلاق المرحلة الأخيرة في صعيد مصر لدعم المرأة التي تتحمل صعوبات ومسؤوليات كبيرة، فضلًا عن كونها في بعض الأحيان معيلة لأسرتها.

وتابعت أنّ الحزب استطاع من خلال هذه المبادرة رصد مشكلات عديدة تعاني منها المرأة في مختلف المحافظات والعمل على وضع حلول، مشددة على أنّ مبادرات الوفد تأتي في إطار دعم جهود الدولة لبناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تهامي: مشروعات توفر دخل مادي وفصول محو أمية وورش للصناعات الحرفية

وقال طارق تهامي سكرتير عام مساعد حزب الوفد إنّ المبادرة حققت نجاحا كبيرا خلال مرحلتها الأولى والثانية في محافظتي الغربية وبورسعيد، ولاقت قبولا كبيرا، مشيرا إلى أنّ هدفها دعم السيدات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وحل مشاكلاتهن على أرض الواقع.

وأضاف تهامي لـ"الوطن" أنّ المبادرة تصل مرحلتها الأخيرة التي يجهز لها الحزب حاليا لإطلاقها في عدد من محافظات الصعيد، بهدف تقديم الخدمات للمرأة في كل المجالات.

وتابع أنّ المبادرة ترتكز على الاهتمام بصحة المرأة، وتوفير مشروعات تضمن دخل مادي يساعدها في المعيشة، وتنظيم فصول لمحو أمية السيدات، وورش متخصصة في الصناعات الحرفية واليدوية، كي تصبح المرأة منتجة، فضلا عن عقد دورات تدريبية لتأهيلها سياسيا حتى تكون قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.