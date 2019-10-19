تحفظت قوة من مركز شرطة فاقوس على عاطل أصيب أثناء سقوطه في حفرة أثناء تنقيبه على الآثار داخل منزله.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة فاقوس بتلقيه بلاغا من أهالي عاطل يدعى "محمد. ح"، 34 عاما، للاستغاثة بالحماية المدنية لانتشاله من حفرة بعد سقطوه داخلها أثناء تنقيبه على الآثار داخل منزله الكائن بدائرة مركز الشرطة.

انتقلت قوة من الحماية بإشراف العميد محمد العدل، مدير الحماية المدنية، لمكان الواقعة، وتبين أن الحفرة على عمق أكثر من 5 أمتار، وأنه أثناء تنقيب المتهم عن الآثار، سقطت عليه أحجار، وانهار جزء من الحفرة، وبعد عدة محاولات جرى إنقاذه بعدما ظل داخل الحفرة لنحو 5 ساعات، وتبين إصابة المتهم بكسور وكدمات وسحجات وعدم القدرة على الحركة.

جرى نقل المتهم إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما تحفظت عليه قوة من الشرطة داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.