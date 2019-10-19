تأجيل نظر استئناف حبس جدة الطفلة أماني لإيداعها بمستشفى العباسية

قررت محكمة استئناف شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل نظر استئناف الحكم الصادر ضد صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 عاما، جدة الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، من محكمة شربين الجزئية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ضرب المجني عليها، وذلك لعدم حضور المتهمة.

وقال أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، إن المتهمة بعد تقديمها لطلب استئناف الحكم الصادر ضدها جرى نقلها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، تنفيذا للقرار الصادر من محكمة جنايات المنصورة في محاكمتها بتهمة قتل الطفلة "جنة".

وحضر الجلسة أقارب الطفلة أماني، وجدتها لأبيها، بدون حضور أماني ووالدها.

يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتين في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة، والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.