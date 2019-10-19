ضبط 10 أطنان أعلاف وملح وحلوى و5 آلاف رغيف في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط 10 أطنان ما بين أعلاف حيوانية، وملح طعام وطحينة، و7200 قرص حلوى مشبك، و5 آلاف رغيف خبز، إلى جانب ضبط 930 كيلو جرام حلوى، و1650 عبوة مواد غذائية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 5 أطنان و150 كيلو جرام أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني، كما تم ضبط 3 أطنان و830 كيلو جرام محل وطحينة فاسدة، و7200 قرص مشبك غير صالح، كما تم ضبط 5 آلاف رغيف خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط 930 كيلو جرام حلوى، و20 كيلو درام زبيب، و30 كيلو جرام سمك مملح، و70 كيلو جرام عجوة، و1650 عبوة مواد غذائية، جميعها مواد غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم ضبط 47 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في تعبئة الأغذية وتداولها، و9 قضايا عدم إعلان عن سعر، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.