نشرت شركة BMW المصنع الألماني للسيارات الفارهة، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، توضح لعملائها فيه طريقة توصيل حساب (Microsoft Office 365) بنظام السيارة، من خلال استخدام (iDrive 6 - BMW How-To).

وأوضحت الشركة، خلال الفيديو، من خلال الانتقال إلى متجر Connected Drive، والتحقق من حجز Microsoft Office 365، ثم ضغط "اتصال" ثم مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام الهاتف المحمول؛ لتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Microsoft Office 365.

ويصف تطبيق دليل سائق BMW على وجه التحديد المعدات والوظائف المضمنة في السيارة.