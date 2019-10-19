قررت محكمة المحلة، تأجيل القضية رقم 3434 جنايات مركز قطور، إلى منتصف شهر نوفمبر المقبل، والمتهم فيها 9 أشخاص هتكوا عرض طالب جامعي وخطفه داخل مقابر قطور، والتعدي عليه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة.

تعود أحداث الواقعة، في شهر فبراير العام الماضي، تعدى كلا من "ع. م"، و"ش. ع"، و"م. ه"، و"ف. ك"، و"ح. . ح"، و"ك. ر"، و"ط. ق"، و"م. ق"، و"ك. ر"، على المجني عليه "ا. ر"، وجميعهم مقيمين بمركز قطور، حيث استوقفوه حال استقلاله دراجة بخارية "توك توك" مشهرين في وجهه أسلحة بيضاء، وتعدوا عليه بالضرب في أماكن متفرقة من جسده، وخطفوه داخل سيارة إلى داخل مقابر قطور، وهتكوا عرضه من خلال العبث في فتحة الشرج مستخدمين عصا خشبية، وأحدثوا به إصابات ذكرها تقرير مستشفى قطور المركزي.

وجاء في تقرير المستشفى أن المجني عليه به إصابات في فروة الرأس وجرح قطعي في اليد اليمنى، وجلطة في إصبع الإبهام الأيمن، وخدش في الفخذ الأيسر، وجرحين قطعين بالفخذ الأيمن، وتورم في فتحة الشرج من جراء اعتداء جنسي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وجار ضبط باقي المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتبين أن السبب الرئيسي خلافات سابقة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي وجهت لهم خطف بالإكراه، والتعدي بالضرب وحيازة أسلحة دون ترخيص، هتك عرض المجني عليه، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبتهم، وتم تحديد جلسة اليوم، للمحاكمة.