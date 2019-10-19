احتشد الآلاف من الأشخاص من جميع أرجاء المملكة المتحدة، اليوم، في مسيرة بوسط العاصمة البريطانية "لندن" لمطالبة نواب البرلمان بإجراء التصويت النهائي على الاتفاق الجديد لرئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

الحكومة البريطانية تحتاج إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق

ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان البريطاني، اليوم، على اتفاق جونسون الجديد، ليتم بعدها مباشرة استئناف التفاوض حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتحتاج الحكومة، التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق الذي يُفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبه، شن زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، اليوم، هجومًا لاذعًا على اتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واصفا إياه بالـ"كارثة" للطبقة العاملة، مطالبا بإجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وقال كوربين - في كلمة أمام مجلس العموم أوردتها صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "إننا نناقش اليوم نصًا لا يوجد فيه تقييم للأثر الاقتصادي ولا يوجد مشورة قانونية مرفقة به"، موضحًا أن حكومة جونسون سعت لتجنب التدقيق خلال تلك العملية كما أنها قطعت وعودًا كاذبة أمس حول حقوق العمال والبيئة، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف كوربين، أن "هذه الحكومة لا يمكن الوثوق بها ولن يتم خداع هذا المجلس ولا العاملين في الحكومة أيضا".

وافتتح البرلمان البريطاني صباح اليوم، جلسة استثنائية مخصصة بشكل كامل لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر وينبغي أن يصوت النواب على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن وبروكسل أمس الأول الخميس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد - في وقت سابق - أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مضيفا - في تدوينة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "يجب على مجلس العموم البريطاني الموافقة وإتمام (بريكست) حتى نتمكن من الانتقال لمناقشة الأولويات الأخرى مثل تكلفة المعيشة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وجرائم العنف".

من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوصل إلى اتفاق جديد بشأن "بريكست"، وكتب - في تغريدة - "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه.

وتظل أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي، وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل لندن حتى الجمعة لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.