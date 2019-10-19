تعدى طالب بمدرسة حوش عيسى الثانوية الصناعية بنين بمحافظة البحيرة، اليوم، على زميله بـ"مطواة" بسبب خلافات بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مستشفى حوش عيسى المركزي، بوصول "س.ك.د" طالب بمدرسة حوش عيسى الثانوية الفنية بنين، مصابا بجرح قطعي بالوجه وجروح سطحية بالصدر وطعنة في الجانب الأيسر، إثر تعدي "ش. ر. ا" زميل له بالمدرسة بسلاح أبيض كان بحوزته.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه على الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل الطالب المصاب إلى مستشفى حوش عيسى لتلقي العلاج اللازم، وستعرض الواقعة على لجنة شئون اللوائح الطلابية، للبت فيها، واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها.