أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، عن موافقته على إحالة 96 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب وجمعيات زراعية ومكاتب تموينية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح.

ووجه شاروبيم بإجراء التحقيق مع مسئولي الوحدة المحلية بكوم النور لوجودها مفتوحة ولا يوجد بها أحد، ومع مسئولي مراكز الشباب بكوم النور ودماص بمركز ميت غمر، والدير بمركز أجا، وإحالة مسئول مكتب تموين الفروسات بمركز المنزلة لوجوده مغلق أثناء وقت العمل الرسمي.

تأتي قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه التقرير المعروض من باسم عبد الله، مدير الإدارة العامة للمتابعة، للمرور على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال يومين شملت مراكز أجا وميت غمر والمنزلة.

وأحال شاروبيم 8 مسئولين في الجمعيات الزراعية بقرى إخطاب، والديرس، وشنيسة، وسماحة، وأبو داوود العنب بمركز أجا، والبوها، وسمبو مقام بمركز ميت غمر، لوجودها مغلقة.