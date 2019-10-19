عبّر نجل الفنان طلعت زكريا عن حزنه الشديد لفراق والده، راثيًا إياه بمقطع من أغنية "بدري الوداع" للفنان خالد سليم، متذكًرًا أيام السعادة التي عاشاها سويًا قبل رحيله، متنميًا أنَّ يعود الزمن به مرة أخرى ليعيش هذه اللحظات برفقته ثانية.

ورثى نجل طلعت زكريا والده، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: "ياللي فارقت الدنيا كان بدري الوداع، وطلعت فوق بعيد عن الزيف والخداع، واحشني يا طيب يا أرق من الملاك، فاكرك وفاكر قد إيه اتهنيت معاك، وكنت أتمنى يكون عمري فداك، دلوقتي بحلم بس أعيش لحظة معاك، مع السلامة يا حبيب قلبي، وسلام يا ريت تزورني كل ليلة في المنام".

وتوفي الفنان طلعت زكريا، منذ أسابيع، عن عمر ناهز 59 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة.