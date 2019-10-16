وجه نجل الفنان طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، رسالة لوالده الرحال الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

وكتب عمر طلعت زكريا، تدوينة قال فيها: "عشت نجم وروحت لربنا، طيب الذكر، ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الجنة، الناس بتدعيلك كتير أوي يا أبويا افرح وانبسط، طول عمري بقولك اللهم ربع محبة الناس ليك".

واستكمل نجل طلعت زكريا: "كويس إنك متصدمتش في الناس اللي كان عندك حق في الكلام عنهم، محدش بقى فيه خير يا أبويا ربنا يصلح حال الجميع، إلى اللقاء في جنه الخلد يا حبيبي".

ودعا عمر طلعت زكريا لوالده، "اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم تجاوز عن سيئاته انت الَقوي ونحن الضعفاء إليك".

وتوفي الفنان طلعت زكريا، منذ أسابيع، عن عمر ناهز 59 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.