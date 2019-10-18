كشفت إيمي ابنة الفنان طلعت زكريا، آخر كلمات والدها قبل وفاته في المستشفى، خلال زيارتها لقبره في منطقة كرموز بالإسكندرية.

وأوضحت أن والدها، في الفترة الأخيرة من حياته، بدأ يشعر بالضيق من مجال التمثيل وما يحدث في الوسط، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصرح فيها بهذا الكلام، لعدم ظهورها في الإعلام.

وتطرقت إلى جملة أخبرها بها الراحل في أثناء ذهابه إلى المستشفى، حيث كان يردد: "أنا عاوز أبطل الشغلانة دي".

وأشارت إلى أن نقابة المهن التمثيلية لم تقصر لحظة مع والدي، بالإضافة إلى زملائه، مؤكدة أن النقيب الدكتور أشرف زكي، ونهال عنبر عضو مجلس النقابة، أنها جميع الإجراءات فور وفاته.