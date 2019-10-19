أعلنت شركة إكسيد تنظيم يوم مفتوح للتقدم لوظائف الدعم الفني بالشركة المصرية للاتصالات WE ، الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الحالي، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، بمبنى شركة "أكسيد"، بالقرية التكنولوجية بالمعادي.

مرتبات وظائف الدعم الفني بشركة WE

وقال ماجد أشرف مسؤول التوظيف بقسم الموارد البشرية بالشركة، إن مرتبات الوظائف هي 4500 جنيه، ومكان العمل مدينة نصر أو المعادي.

شروط التقدم لوظائف الدعم الفني بشركة WE

وأوضح ماجد لـ"الوطن" أن الشروط المطلوبة للوظائف كالتالي:

الوظائف للذكور فقط.

إجادة اللغة الإنجليزية.

لديه علم بالأمور التقنية الخاصة بطبيعة العمل.

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ.

ألا يزيد السن عن 30 سنة.

أن يكون موقفه التجنيدي محددا.