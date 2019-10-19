قال شكري شيخاني، الكاتب الصحفي السوري، قوات سوريا الديمقراطية التزمت باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، ولم يلتزم به الأخير.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المسلحين لم يلتزموا بهذا الاتفاق أيضا، موضحا أن إطلاق النار لم يتوقف منذ إعلان الاتفاق، واقترح الدفع بقوات أممية للفصل بين القوات التركية والكردية.

وأشار إلى أن روسيا يجب أن تقف بجانب الجيش السوري، ليكون الجانب الروسي ضامنًا، ويكون وقتها، أي اعتداء على سوريا، يعتبر اعتداء على الجيشين الروسي والسوري، وفي هذا الحالة يمكن إيقاف الهمجية ضد سوريا.

واستطرد "هناك معاهدة دفاع مشتركة بين روسيا والحكومة السورية عمرها 50 عامًا، وبالتالي يجب أن يجري فرض شروط إطلاق النار على أردوغان".