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صندوق النقد: مصر عملت على حماية الفئات الفقيرة وحققت تحسنا اقتصاديا

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"تموين الإسكندرية" تحرر 119 محضرا خلال حملة لضبط الأسواق

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