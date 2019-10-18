أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، "مبادرة مشتركة" مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقضي بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبا، لمناقشة العملية العدوان التركي في سوريا.

وإثر قمة أوروبية في بروكسل، أوضح ماكرون أنه يعتزم أن "يلتقي" مع ميركل وجونسون الرئيس أردوغان "في الأسابيع المقبلة، الأرجح في لندن".

ولم يحدد موعد اللقاء علما بأن قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مقررة بداية ديسمبر المقبل في منطقة لندن.

وقال ماكرون، "من المهم أن نلتقي وننسق في ما بيننا" وخصوصا لتحديد كيفية "إعادة تركيا إلى مواقف أكثر عقلانية"، وذلك بعد أكثر من أسبوع من بدء العدوان التركي على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.