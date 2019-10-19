اعتذرت النجمة اللبنانية نيكول سابا، عن إحياء حفل لها في محافظة المنيا، من خلال فيديو، نُشر عبر الصفحة الشخصية لمنظم الحفل، وليد منصور، على فيس بوك.

وقالت نيكول سابا، خلال الفيديو، إنها "لم تتمكن من الحضور إلى القاهرة، بسبب ارتباك الحالة السياسية، وإقامة مظاهرات في بالعاصمة بيروت التي تقيم بها".

وأضافت: "كلمة اعتذار للقائمين على الحفل، ومنظمه، وليد منصور، وخاصة أهل محافظة المنيا، وأرجوكم تدعو للبنان، وعلى موعد في ظروف أفضل.. بحبكوا كلكم".

وتظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين، السبت، لليوم الثالث، احتجاجا على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، في وقت تبادلت القوى السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع.

وتشهد العاصمة، ومناطق عدة، منذ الخميس، حراكا، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إقرار ضرائب جديدة، في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.