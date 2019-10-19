قال محمد أرسلان، المحلل السياسي السوري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعطى وعودا للقوى التي أعطت له الضوء الأخضر لاحتلال الشمال السوري، بأنه سينتهي من العملية خلال يومين أو 3، وعندما فشل في تحقيق أهدافه، وقفت ضده.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، "أردوغان يريد أن يحرر الدواعش المعتقلين في سجون شمال شرق سوريا، حيث جلبهم من كل أنحاء العالم وأدخلهم إليها، من أجل تنفيذ أجنداته وأجندات الدول الغربية، وعندما فشل في تحقيق أهدافه، حصل على الضوء الأخضر من الدول الغربية لتحريرهم".

وأوضح أن أردوغان يحاول امتصاص الغضب الدولي، الإقليمي، وفي الداخل التركي، ومن ثم فإنه قَبِلَ اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

ونوه إلى تزامن اعتداء أردوغان على شعبه في الداخل، معه على شمال سوريا، مشيرا إلى أنه يعتدي على معارضيه السياسيين الرافضين للغزو.

وأشار إلى أن أردوغان استخدم الآلة العسكرية بشكل وحشي في القتل، وتدمير المدينة بشكل عام، وتخريب البنية التحتية، وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين العزل.

وأكد المحلل السياسي السوري، أن ما يحدث في الشمال السوري، من اعتداءات ترتكبها القوات المسلحة التركية، جرائم حرب، حيث أن هناك الكثير من القتلى المدنيين الذين قتلوا دون أي استجواب.