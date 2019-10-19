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رامي عياش ينتقد نكتة ساويرس عن مظاهرات لبنان: تقيلة منك

رامي عياش ينتقد نكتة ساويرس عن مظاهرات لبنان: تقيلة منك

حكومة كاتالونيا تطالب مدريد بـ "مفاوضات غير مشروطة"

حكومة كاتالونيا تطالب مدريد بـ "مفاوضات غير مشروطة"

قاض فرنسي يدعو إلى إعادة الإرهابيين الفرنسيين من سوريا

قاض فرنسي يدعو إلى إعادة الإرهابيين الفرنسيين من سوريا

تمويل مشروعات بـ 574 مليون جنيه لتوفير 11 ألف فرصة عمل لشباب كفر الشيخ

تمويل مشروعات بـ 574 مليون جنيه لتوفير 11 ألف فرصة عمل لشباب كفر الشيخ

رئيس جامعة عين شمس: الدمرداش تتحول إلى مستشفى نموذجي بحلول 2021

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