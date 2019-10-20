كشف عمرو فاروق، الباحث في الحركات الإسلامية، سبب إهانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال فاروق، إن الإدارة ضغطت على الإدارة التركية بسبب العدوان العسكري على سوريا، حتى أن الرئيس دونالد ترامب أهان أردوغان ووصفه بالأحمق.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الآن"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "ترامب يحاول إيصال رسالة معينة، لأنه أعطى أردوغان الضوء الأخضر للتحرك داخل منطقة لا تتجاوز 5 كم داخل الأراضي السورية، وهو يرى أن أردوغان يحاول تحقيق مصالحه الشخصية ويتجاهل تعليمات الإدارة الأمريكية ما دفعه إلى إهانته".

وتابع، أن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون بالكذب والزور، نفي أن ما يحدث في الشمال السوري من القوات المسلحة التركية هو اعتداء غاشم على الأراضي السورية.

كما هاجم الباحث في شؤون الحركة الإسلامية، قادة جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا إنهم تربوا على أفكار الإرهابيين حسن البنا وسيد قطب، حيث تشربوا أفكار مثل التفكير والعنف واستباحة الدماء من أجل مشروع الجماعة.

ولفت، إلى أن الإخواني الهارب يوسف القرضاوي أصدر عشرات الفتاوى لاستهداف قوات الجيش والشرطة ورموز الدولة، كما أجاز قتل المدنيين.