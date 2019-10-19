قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز وضع استراتيجية تقوم على فهم احتياج الشاب وتقييم المشكلات التي تواجهه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن الجهاز ضخ آخر 5 سنوات نحو 24 مليار جنيه، عبارة عن 13 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة مولت 88 ألف مشروع، ووفرت 321 ألف فرصة عمل، منها 11 مليار جنيه للإقراض متناهي الصغر لمحدودي الدخل موَّل مليون مشروع متناهي الصغر.

وتابع أن المشروعات محصورة في 3 أمور، "لو حد عايز يعمل مشروع وعنده فكرة بس مش عارف يحولها لواقع، أو واحد مش عنده فكرة بس نفسه يبقى عنده مشروع، أو واحد عنده مشروع فعلا وعايز يكبره".

واستطرد أن هذه الأنواع الثلاثة يتم التعامل معها وتدريبها وتحديد أفكار تناسب مهارات كل منها، مشيرا إلى أن شروط الحصول على قروض من الجهاز بسيطة للغاية أولها أن يكون السن أكبر من 21 عاما، وأقل من 59 عاما، و"ممكن لو أكبر من 59 سنة بس لو معاه شريك أقل من 59 سنة، ويكون بيعرف يقرأ ويكتب، وحسن السير والسلوك، وأن يكون مقيما بالمحافظة التي سينشئ بها المشروع".

وأوضح أن الجهاز يمتلك 33 فرعا في محاظات الجمهورية، حيث يمكن لأي شخص الاتصال بالرقم الساخن 16733 والذي من خلاله يمكن معرفة عنوان أقرب فرع له.

وأشار إلى أفرع الجهاز متوفر بها استخراج بطاقات ضريبية وسجلات تجارية وسجلات التأمينات الاجتماعية وكذلك استخراج رخصة مزاولة النشاط.

وأكد أن الجهاز يمول المشروعات الصغيرة حتى 10 ملايين جنيه في حالة المشروعات الصناعية، و3 ملايين في حالة المشروعات التجارية، و"بعد التمويل برعاه وبتابعه عشان لو فيه مشكلة ظهرت أبدأ أساعده في حلها، وكذلك المعارض والتسويق ، آخر 5 سنوات أقمنا 675 معرضا حضرها أكثر من 12 ألف عارض".