الآثار: خبيئة "العساسيف" تتبع كهنة وبينهم سيدات وأطفال

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيجرى افتتاح عدد من المتاحف خلال الفترة القادمة، حيث سيفتتح متحف في مدينة الغردقة، بعدما تُنقل القطع الأثرية إلى هناك، ومتحف شرم الشيخ لأول مرة في هذه المدينة خلال بضع أشهر.

وأضاف خلال مداخلة بالفيديو كونفرنس، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن أكثر من 10 فضائيات عالمية غطت خبر اكتشاف خبيئة العساسيف، حيث كانت التوابيت في حالة رائعة للغاية، ولم يكن بها أي تآكل.

وتابع، أن التوابيت تتبع كهنة في أغلب الظن، كما أن منهم سيدات ورجال وأطفال، حيث إن إحدى السيدات كانت منشدة الإله آمون، كما جرى العثور على خراطيش للملك أمنحتب الأول الذي كان أحد ملوك الأسرة الـ18، مشيرًا إلى أن التوابيت المكتشفة مغلقة، لكن فتح تابوتين أحدث جدلًا واسعًا على مستوى العالم.

كما أكد، أنه سيجرى إعلان عن كشف أثري لا يقل أهمية عن خبيئة العساسيف، بالقرب من جبانة منف.