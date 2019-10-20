هاجم أحمد عطا، باحث في شؤون الجماعات الإسلامية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إن العدوان شمال سوريا وصمة عار في تاريخ بلاده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن جماعة الإخوان الإرهابية فتحت حسابًا بنكيًا لدعم العمليات العسكرية في تركيا، بأحد البنوك في جنوب إفريقيا، بحوالي 500 مليون دولار.

وتابع: "نحن لسنا أمام أزمة إنسانية، ما يحدث ليس عملًا وحشيًا فقط، لكن القيادي الإخواني إبراهيم منير طلب من الإرهابي وجدي غنيم أن يؤم صلاة الجهاد في السفارة التركية بالدوحة، لإعلان التحرك لدعم العمليات العسكرية التركية، وحسبما أكد أحد قيادات الإخوان من مجلس شورى إسطنبول، فقد جرى جمع 450 مليون دولار في تركيا لدعم العمليات العسكرية، ويحسب للرئيس السيسي والجيش والشرطة أنه جرى القضاء على عمليات الإخوان الإرهابية".

وأشار، إلى أنه بعد انتهاء ركعتي صلاة الجهاد، أعلنت الجماعة الإرهابية النفير العام والجهاد المسلح لقتل الأبرياء السوريين، وهناك مشروع يتزعمه كل من قطر وتركيا وإيران لمحو المنطقة العربية ودول الخليج، ولولا الترابط العربية لانتهت منطقة الشرق الأوسط.