مرمر يطالب برحيل حكومته بلبنان وبنزيما عن الريال: "الاتنين مبيعملوش حاجة"

لم تقتصر المظاهرات التي تشهدها لبنان في الوقت الحالي، في عدد من المناطق والمحافظات، على الهتافات السياسية أو تلك المطالبة بعدالة اجتماعية وتقليص الضرائب وحل المشكلات، بل حضرت الكرة كذلك بسحرها وشغفها في المظاهرات، من خلال لافتات حملت حس السخرية والكوميديا، وكان منها تلك التي رفعها الشاب علي مرمر مكتوبٌ فوقها: "الحكومة بس بنزيما"، في إشارة إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني.

"الحكومة عندنا مبتعملش حاجة زي بنزيما اللي مبيعملش أي حاجة في ريال مدريد برضو ومستمر أساسي في مكانه ومش بيمشي مهما كان مستواه أو أدائه" بتلك الكلمات بدأ الشاب علي مرمر حديثه مع "الوطن"، ليشرح الأسباب التي دفعته لاستخدام صورة مهاجم ريال مدريد خلال مشاركته في المظاهرات، فالحكومة اللبنانية، في وجهة نظره تشبه بنزيما في أدائها، واستمرارها.

عمره لم يتجاوز الثامنة عشر عاما بعد، إلا أنه من تلك المحافظة القابعة في جنوب لبنان "النبطية"، يشجع العملاق الإسباني ريال مدريد منذ كان عمره 8 سنوات، حيث فتح عينيه على القميص الأبيض للميرينجي ليرى الإدارة تقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صيف 2009، كمهاجم للفريق، وبعد شهور قليلة في نفس العام، رأى حكومة سعد الحريري تمسك مقاليد الحكم في البلاد.

ومنذ ذلك الحين لم ير "علي" مهاجمًا أساسيًا للفريق سوى بنزيما مهما كان مستواه، ليلقبه جمهور الفريق العربي بالـ"حكومة"، التي لا تترك منصبها مهما كان أداؤها، ليجد الشاب الصغير صورة لاعب ريال مدريد أفضل طريقة للاحتجاج على الحكومة اللبنانية التي لم ير كذلك غيرها.

الشاب الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي، وينتظر الالتحاق بالجامعة العام المقبل، يأمل أن يرى تغييرًا حقيقيًا، ليس على مستوى حكومة لبنان فقط، بل على مستوى "حكومة ريال مدريد" كذلك "نفسي أشوف مهاجم تاني لريال مدريد وحكومة حقيقة عندنا بتشتغل لمصلحة المواطن"، على الرغم من عدم كراهيته لبنزيما أو وزراء الحكومة.

محافظة الشاب، محرومة من الخدمات الأساسية، والمسؤولة عنها الحكومة، على حد قوله، تمامًا مثل ريال مدريد المحروم من مهاجم يمارس مهامه الأساسية في تسجيل الأهداف، ويتركها من أجل مهام فرعية كخلق المساحات وتوزيع الكرات على زملائه "بدنا مية نضيفة وكهربا وتعليم كويس وخدمات رئيسية وبدنا برضو أهداف لريال مدريد".