أكد فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني سابقا، إنه كان هناك إصرار من حزب الله في عدم تمكين لبنان من أن ينأى بنفسه عن الصراعات في المنطقة وخاصة في سوريا، حيث إن حزب الله تدخل في الشأن السوري وكان ذلك له تداعيات كبيرة على لبنان، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "السنيورة"، أن رئيس الجمهورية اللبناني دفع أيضًا بالأمور إلى مزيد من الاختلال السياسي الداخلي، وكذلك الاختلال السياسي على الساحة الخارجية، كل ذلك أدى إلى الوضع الحالي الذي يشهده لبنان سياسيا واقتصاديا، والخروج من هذا الأمر يتخطى مسألة تغيير الحكومة.

وأوضح أن تغيير الحكومة مع بقاء تلك السياسيات والضغوط التي يسببها حزب الله على لبنان لن يغير شيئا، وبدون أدنى شك رئيس الجمهورية عليه أن يلتزم بالدستور اللبناني ويشكل الحاضنة لجميع المكونات في لبنان.