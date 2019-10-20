نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رد فيها على تعليق الفنانة اللبنانية نيكول سابا على تغريدة سابقة له عن تظاهرات لبنان.

وكتب ساويرس: "إحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت، ودي شهرتنا، إحنا أخف دم شعب على الإطلاق وبنضحك على مشاكلنا وحكومتنا وبنحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لأ مليش في دول".

وأضاف: "والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا وحضرتك متاخديش بنط على حسابي".

وهاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، نجيب ساويرس رجل الأعمال، بسبب ما اعتبرته تنكيتًا منه على بلادها "لبنان"، في ظل التظاهرات التي تشهدها لليوم الثالث على التوالي.

ساويرس، نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تغزل فيها بالمتظاهرات اللبنانيات، وكان نصها: "نكتة اليوم: قاعد بتفجر على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

ولم تعجب النكتة نيكول، لتشارك التغريدة عبر حسابها على تويتر، مرفقةً إياها بتعليق حمل انتقادات كبيرة له، وكتبت: "والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ بإحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!، نكتة بايخة، عيب".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث حاول بعض متابعي النجمة اللبنانية، الدفاع عن ساويرس وإقناعها بأنه لا يسخر من التظاهرات في لبنان أو يتغزل في نسائها من المتظاهرات، وكتب سمير: "هذا اطراء وليس نكتة".

ورفضت نيكول، ما كتبه سمير، وكتبت: "لا هيدا استفزاز مش وقتو ابدا!وضع على كفّ عفريت مش وقت تنكيت!!".

كما حاول أحمد النجار، الدفاع عن وجهة نظر ساويرس، وكتب ردًا على تعليق نيكول سابا: "مدام نيكول اكيد مفيش حد عاوز يعمل الغلط واكيد النكته دى بيمدح بيها حريم لبنان اللى على قدر عالى من الجمال وبرضو اى حد كتب قال الثوره فى لبنان قامت ومتجوزوش دلوقتى ده اكيد بيمدح فى اللبنانيات مش قصده يتريق ابدا على بلدكم لبنان الحبيبه اللى اتمنيت انى اكون منها".

ولكن نيكول لم يعجبها هذا الرد أيضًا، وأكدت أن ما تشهده بلادها لا يعتبر توقيتًا مناسبًا للتنكيت: "هلق لا وقت تنكيت ولا وقت مدح الحريم!! مشّينا!".

أسلوب المغرد أحمد توفيق كان هجوميًا، وحاول السخرية من التظاهرات اللبنانية، وكتب: "مش لما تاخدوا انتوا الموضوع بجد الاول نبقي نتكلم عنكم بجد"، لتنفعل عليه نيكول وكتبت: "اخدينوا ومكترين ما تدخل حالك انت خليك بشؤونك".

وشهدت الساعات الماضية تصاعدا للأوضاع في لبنان، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض الحكومة ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس آب" وعدد من الإجراءات التقشفية الأخرى.