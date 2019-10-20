قال الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني سابقا، إن العالم متغير وهناك دائما حاجة إلى إجراء الإصلاحات بما يتلاءم مع هذه التغييرات، موضحًا أنه على مدى سنوات عديدة ماضية كان هناك في الحكومة اللبنانية حالة من التمنع والاستعصاء على القيام بأي إصلاحات اقتصادية، والعالم أجمع يعلم أن الدول تلجأ إلى الإصلاحات الاقتصادية عندما تكون مستقرة وقادرة على ذلك، وليست عندما تكون مجبرة على ذلك.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الإصلاحات الاقتصادية عندما تقع بالإجبار، تكون مكلفة للغاية ومؤلمة جدًا، وهذا ما قد وصل اليه الشعب اللبناني الآن، بعد ابتعاد المسؤولين عن الإصلاحات الاقتصادية والوطنية والسياسية والمالية، التي كان يحتاجها لبنان على مدى تلك السنوات.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني سابقا، أن من كان يقوم بالتمنع عن تلك الإجراءات الإصلاحية هم غالبية الأحزاب الطائفية، كانت ترفض ذلك وتحاول تبرير ذلك بأنها لا تستطيع أن تقنع الشعب بذلك ولا تستطيع أن تتحمل أعباء ذلك.

وعن استقالة أعضاء الحكومة اللبنانية من حزب "القوات"، والذي أعلن عنهم رئيس حزب القوات اللبناني باستقالة أربع وزراء من الحكومة لا يؤثر في شيء، حيث إنه يجب استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة حتى تستقيل الحكومة بشكل كامل، أما استقالة اربعة فقط لا تغير في الواقع شيئا.