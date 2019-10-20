فيديو.. جرائم ضد الإنسانية.. مدرعة تركية تدهس سيدة عجوز

عرضت شاشة "extra news"، مقطع فيديو يرصد بعض الجرائم التي ارتكبها الجيش التركي ضد المدنيين في شمال سوريا، حيث لم ترحم سن سيدة عجوز وقامت مدرعة تابعة لقوات أردوغان بدهسها.

وظهرت في الفيديو مدرعة تحمل العلم التركي، تقوم بدهس سيدة مسنة في مشهد مأساوي لا ينم إلا عن فظاعة الانتهاكات الإنسانية الفاحشة التي ترتكب من الجيش التركي الذي حركه رجب طيب أردوغان ضد المدنيين في سوريا.

وشهدت جبهات القتال، أمس السبت، هدوءا نسبيا في مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، بموجب اتفاق لوقف لإطلاق النار أعلنته واشنطن وأنقرة قبل يومين، في وقت لم تخل قوات سوريا الديموقراطية أي من مواقعها بعد.

وطالبت قوات سوريا الديموقراطية، في بيان أول أمس الجمعة، تركيا "بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين" حيث تتركز المعارك بعد سيطرة أنقرة وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية محاذية في شمال شرق سوريا.

وشهدت جبهات القتال داخل مدينة "رأس العين"، هدوءاً منذ ليل أول أمس الجمعة، أثر اشتباكات اندلعت مساء.

وفي الجانب التركي من الحدود، سمعت دوي رشقات متقطعة، أمس السبت، فيما قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن من جهته عن "هدوء نسبي تخرقه اشتباكات متقطعة" بين الطرفين.