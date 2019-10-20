يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث تكون أغلب الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وترتفع أمواج البحر وتتراوح بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 33

شبين الكوم 21 33

طنطا 21 32

دمنهور 20 32

الإسكندرية 19 32

بلطيم 19 30

مطروح 20 27

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الإسماعيلية 19 32

السويس 21 33

العريش 20 29

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 25 32

الفيوم 21 33

بني سويف 20 34

المنيا 20 34

أسيوط 19 36

سوهاج 20 37

قنا 21 37

الأقصر 22 37

أسوان 23 38