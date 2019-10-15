كرم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئه الترفيه في السعودية، وزيرة الثقافة المصرية، في حفل تكريم صناع الترفيه بالرياض.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، يظهر لحظة تكريم وزيرة الثقافة.

وقالت وزيرة الثقافة عقب تكريمها: "شكرا معالي المستشار تركي آل شيخ على الدعوة الكريمة، وشكرا على التكريم ومبروك للفنانين، وكل التحية والتقدير لفناني مصر".

وانطلقت فعاليات منتدى صناعة الترفيه، مساء أول أمس، في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.