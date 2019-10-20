إجراءات أمنية مشددة قبل بدء محاكمة راجح في قضية "شهيد الشهامة"

شددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إجراءاتها حول مبنى محكمة شبين الكوم، قبيل انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، يوم 9 أكتوبر الجاري.

وأغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تمنع السيارات والدراجات النارية من المرور، ولم تحضر أسرة المجني عليه أو أحد من أصدقائه، حتى الآن.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.